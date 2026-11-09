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GoFundMe supera i 50 miliardi di dollari raccolti e rende omaggio alle persone che rendono possibile un movimento di assistenza globale

GoFundMe oggi ha annunciato che la sua comunità globale ha superato la cifra di 50 miliardi di dollari raccolti per aiutare individui e organizzazioni no-profit in tutto il mondo. Più di 200 milioni di persone hanno donato fondi attraverso GoFundMe, mentre quasi il 40% ha fatto donazioni più di una volta, a dimostrazione dello straordinario numero di persone che si sono fatte avanti per sostenersi a vicenda e che continuano a tornare per offrire aiuto.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261109315826/it/

Celebrating $50B raised on GoFundMe with The Kind 50 From showing up for a friend in need to mobilizing entire communities, The Kind 50 celebrates people and organizations whose acts of kindness – on and off GoFundMe – made an impact over the past year and inspired others to help.

Celebrating $50B raised on GoFundMe with The Kind 50 From showing up for a friend in need to mobilizing entire communities, The Kind 50 celebrates people and organizations whose acts of kindness – on and off GoFundMe – made an impact over the past year and inspired others to help.

Per segnare questa tappa importante, GoFundMe presenta The Kind 50 , un riconoscimento delle persone più gentili su internet.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

GoFundMe
press@gofundme.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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