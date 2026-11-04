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Global Consumer Trends 2027: fiducia, trasparenza e controllo sono i protagonisti

I consumatori non mettono più tutta la loro fiducia nei marchi, nella tecnologia o nel futuro stesso. Mentre l'incertezza diventa una caratteristica permanente della vita quotidiana, maggiore valore viene attribuito all'affidabilità, alla trasparenza e all'evidenza immediata del valore. Il rapporto Top Global Consumer Trends 2027 di Euromonitor International rivela che i consumatori cercano maggiore controllo mentre l'incertezza ridefinisce il comportamento dei consumatori.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261103694232/it/

Euromonitor's Top global consumer trends 2027

Euromonitor's Top global consumer trends 2027

Sulla base di informazioni fornite da Passport, la piattaforma di intelligence di mercato assistita dall'AI di Euromonitor International, il rapporto rivela che i consumatori cercano equilibrio e controllo in un mondo nel quale non si aspettano più certezze. Nei vari mercati, i consumatori attribuiscono maggiore valore all'affidabilità, alla trasparenza, alla comunità e ai vantaggi immediati e concreti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Ufficio stampa di Euromonitor - press@euromonitor.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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