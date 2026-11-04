Global Consumer Trends 2027: fiducia, trasparenza e controllo sono i protagonisti

I consumatori non mettono più tutta la loro fiducia nei marchi, nella tecnologia o nel futuro stesso. Mentre l'incertezza diventa una caratteristica permanente della vita quotidiana, maggiore valore viene attribuito all'affidabilità, alla trasparenza e all'evidenza immediata del valore. Il rapporto Top Global Consumer Trends 2027 di Euromonitor International rivela che i consumatori cercano maggiore controllo mentre l'incertezza ridefinisce il comportamento dei consumatori.
Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261103694232/it/
Euromonitor's Top global consumer trends 2027
Sulla base di informazioni fornite da Passport, la piattaforma di intelligence di mercato assistita dall'AI di Euromonitor International, il rapporto rivela che i consumatori cercano equilibrio e controllo in un mondo nel quale non si aspettano più certezze. Nei vari mercati, i consumatori attribuiscono maggiore valore all'affidabilità, alla trasparenza, alla comunità e ai vantaggi immediati e concreti.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261103694232/it/
Ufficio stampa di Euromonitor - press@euromonitor.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire