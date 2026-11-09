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GigaDevice presenterà soluzioni intelligenti integrate a electronica 2026

GigaDevice , società leader nel settore dei semiconduttori, specializzata in memorie Flash , microcontrollori a 32 bit (MCU) , sensori e prodotti analogici , presenterà le sue più recenti tecnologie integrate e soluzioni orientate alle applicazioni a electronica 2026. Mentre l'azienda continua a rafforzare la propria presenza in Europa, la fiera offre l'opportunità di interagire con i clienti e i partner regionali e presentare soluzioni che rispondono alle esigenze in evoluzione nei settori dell'automazione industriale, dell'elettronica automotive e del calcolo intelligente.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261108558425/it/

Experience Intelligent Motion at Electronica Munich

Experience Intelligent Motion at Electronica Munich

“L'Europa rappresenta un mercato importante per GigaDevice, con una forte domanda in termini di innovazione nei settori dell'automazione industriale e dell'elettronica automotive”, ha dichiarato Reiner Jumpertz, Vicepresidente e Direttore generale di GigaDevice EMEA.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

marcom@gigadevice.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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