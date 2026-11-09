GigaDevice presenterà soluzioni intelligenti integrate a electronica 2026

GigaDevice , società leader nel settore dei semiconduttori, specializzata in memorie Flash , microcontrollori a 32 bit (MCU) , sensori e prodotti analogici , presenterà le sue più recenti tecnologie integrate e soluzioni orientate alle applicazioni a electronica 2026. Mentre l'azienda continua a rafforzare la propria presenza in Europa, la fiera offre l'opportunità di interagire con i clienti e i partner regionali e presentare soluzioni che rispondono alle esigenze in evoluzione nei settori dell'automazione industriale, dell'elettronica automotive e del calcolo intelligente.
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Experience Intelligent Motion at Electronica Munich
“L'Europa rappresenta un mercato importante per GigaDevice, con una forte domanda in termini di innovazione nei settori dell'automazione industriale e dell'elettronica automotive”, ha dichiarato Reiner Jumpertz, Vicepresidente e Direttore generale di GigaDevice EMEA.
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