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Fujirebio amplia l'accesso in Canada agli esami del sangue per diagnosticare malattie neurologiche con autorizzazioni per dispositivi medici di Classe II rilasciate da Health Canada per i test Lumipulse® G NfL Blood e Lumipulse G pTau 217 Plasma

H.U. Group Holdings Inc. e la sua azienda interamente controllata Fujirebio oggi hanno annunciato che Health Canada ha rilasciato autorizzazioni per dispositivi medici (MDL) di Classe II per i test Lumipulse G NfL Blood e Lumipulse G pTau 217 Plasma per l'uso sulla piattaforma per test immunologici interamente automatizzata LUMIPULSE® G sul mercato canadese.

"L'autorizzazione dei test Lumipulse G NfL Blood e Lumipulse G pTau 217 Plasma per uso clinico in Canada segna un'altra fase importante nella nostra missione di ampliare l'accesso ai biomarcatori ematici affidabili e clinicamente significativi per i medici e i pazienti di tutto il mondo", ha dichiarato Christiaan De Wilde, AD di Fujirebio Europe N.V.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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