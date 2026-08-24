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Fourthline Trust Services si aggiudica il titolo di Fornitore di servizi fiduciari qualificati (QTSP) nell'UE

Fourthline Trust Services AB, un'azienda controllata di Fourthline, ha ottenuto il titolo di fornitore qualificato nell'ambito del regolamento eIDAS dell'UE (910/2014)¹ ed è attualmente compresa nell' Elenco di Fiducia UE come Fornitore di servizi fiduciari qualificati (QTSP). Controllata dall'Autorità svedese delle Poste e Telecomunicazioni (Post- och telestyrelsen, PTS), Fourthline Trust Services AB rilascia certificati qualificati per firme elettroniche.

Fourthline, è il principale fornitore europeo di soluzioni di verifica dell'identità (IDV) e di conformità basate sull'intelligenza artificiale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni: press@fourthline.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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