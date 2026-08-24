Fourthline Trust Services si aggiudica il titolo di Fornitore di servizi fiduciari qualificati (QTSP) nell'UE

Fourthline Trust Services AB, un'azienda controllata di Fourthline, ha ottenuto il titolo di fornitore qualificato nell'ambito del regolamento eIDAS dell'UE (910/2014)¹ ed è attualmente compresa nell' Elenco di Fiducia UE come Fornitore di servizi fiduciari qualificati (QTSP). Controllata dall'Autorità svedese delle Poste e Telecomunicazioni (Post- och telestyrelsen, PTS), Fourthline Trust Services AB rilascia certificati qualificati per firme elettroniche.
Fourthline, è il principale fornitore europeo di soluzioni di verifica dell'identità (IDV) e di conformità basate sull'intelligenza artificiale.
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