Experian nominata Leader nel 2026 IDC MarketScape per le piattaforme di intelligence decisionale a livello mondiale

Experian oggi ha annunciato di essere stata nominata Leader nella IDC MarketScape: Worldwide Decision Intelligence Platforms 2026 Vendor Assessment (Doc #US54118426, settembre 2026) , una valutazione dei fornitori che aiutano le organizzazioni a ideare, progettare e orchestrare decisioni sempre più complesse.
Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261106367943/it/
IDC MarketScape positions Experian as a Leader in its 2026 vendor assessment of worldwide decision intelligence platform providers.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261106367943/it/
Michael Troncale
Experian - Pubbliche relazioni
+1 714 830 5462
michael.troncale@experian.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire