ExaGrid rilascia la versione 8.1

ExaGrid ® , il più grande fornitore indipendente al mondo di storage di backup che offre storage di backup a più livelli (Tiered Backup Storage) con il blocco temporale di conservazione di sicurezza e basato sull'IA più completo per il recupero da ransomware, ha annunciato oggi il rilascio del software ExaGrid versione 8.1.
L'ultima versione comprende:
Supporto per Cohesity DataProtect
- Utilizza il protocollo S3.
- Supporta Cohesity Cloud Archive Direct.
- ExaGrid deduplica anche i dati deduplicati di Cohesity, dimezzando l'impronta dell'archiviazione.
- ExaGrid collabora con Cohesity NetBackup per ambienti misti NetBackup e DataProtect.
Crittografia NFS sulla rete
- Disponibile per applicazioni di backup che supportano la crittografia NFS sulla rete.
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Mary Domenichelli
ExaGrid
mdomenichelli@exagrid.com
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