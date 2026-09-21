Estithmar Holding annuncia il completamento del trasferimento del 48,68% delle quote di Shahba Bank a Masaref Holding, una controllata di Estithmar Capital

Estithmar Holding Q.P.S.C. ha annunciato il completamento del trasferimento di una partecipazione del 48,68% in Shahba Bank a Masaref Holding LLC , società controllata da Estithmar Capital, la divisione di Estithmar Holding dedicata ai servizi finanziari e agli investimenti.
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Estithmar Holding Announces Completion of 48.68% Stake Transfer in Shahba Bank to Masaref Holding, a Subsidiary of Estithmar Capital (Photo: AETOSWire)
In qualità di azionista, Masaref Holding intende sostenere la valutazione di proposte volte a rafforzare le capacità finanziarie, operative e tecnologiche di Shahba Bank, tra cui un potenziale aumento di capitale, l'espansione della rete di filiali e lo sviluppo di prodotti e servizi per privati, imprese e PMI.
Le proposte potrebbero includere la modernizzazione dei sistemi bancari e operativi, lo sviluppo di servizi digitali e il rafforzamento della governance, della conformità, della gestione dei rischi e della sicurezza informatica, al fine di migliorare l'efficienza operativa, la qualità del servizio e l'esperienza dei clienti. Tutte le proposte rimarranno soggette a studi di fattibilità, alle decisioni del Consiglio di Amministrazione di Shahba Bank, alle relative approvazioni dell'Assemblea Generale e alle autorizzazioni normative e di vigilanza applicabili.
Il Sig. Moutaz Al-Khayyat, Presidente di Estithmar Holding, ha dichiarato:
"Questo investimento riflette la nostra fiducia nel potenziale economico della Siria e l'approccio di Estithmar Holding nel perseguire opportunità strategiche che contribuiscano a una crescita sostenibile. Abbiamo una visione a lungo termine per Shahba Bank e aspiriamo a rafforzarne le capacità e a sostenerne il continuo sviluppo, consentendo alla banca di fornire servizi bancari moderni ed efficaci che soddisfino le esigenze in evoluzione di privati e imprese, sostenendo al contempo l'economia siriana".
Il Sig. Mohammad Safwat Raslan, Governatore della Banca Centrale della Siria, ha dichiarato:
"L'ingresso di nuovi investimenti istituzionali nel settore bancario siriano rappresenta un passo positivo verso il rafforzamento delle capacità del settore e del suo ruolo al servizio dell'economia nazionale. Accogliamo con favore investimenti credibili che rispettino standard elevati di governance, conformità e gestione dei rischi.
Il Sig. Basel Shaddad, CEO di Estithmar Holding, ha dichiarato:
"Il trasferimento della partecipazione in Shahba Bank è un passo decisivo che rafforza la leadership di Estithmar Holding nel settore finanziario della regione. Con una capitalizzazione di mercato ora superiore a 5 miliardi di dollari, stiamo portando avanti la nostra strategia di investimento a lungo termine con grande fiducia nella ripresa economica della Siria e nella creazione di istituzioni che sostengano una crescita sostenibile".
Fadi Salim Al Faqih, Group CEO di Estithmar Capital, ha dichiarato:
"Questo investimento segna l'inizio di una nuova fase della nostra partecipazione in Shahba Bank. Attraverso Masaref Holding, collaboreremo con il Consiglio di Amministrazione della Banca e con gli organi di governo competenti per valutare iniziative e prodotti e servizi bancari moderni che rafforzino le capacità dell'istituto e siano al servizio dell'economia siriana, in conformità con i quadri di governance stabiliti".
Fonte: AETOSWire
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Estithmar Holding
Aida Bouassida
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