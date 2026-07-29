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Estée Lauder annuncia un nuovo profumo, Glimmer, con una campagna pubblicitaria globale che vede protagonista Hailee Steinfeld

Estée Lauder oggi annuncia il lancio di Glimmer , un nuovo prestigioso profumo creato per una nuova generazione di consumatori. Una fragranza floreale ambrata con una nota gourmand, Glimmer trasforma il potere dei "bagliori" di tutti i giorni, piccoli momenti di gioia, speranza e connessione, in un'esperienza sensoriale olfattiva progettata per ispirare ottimismo, promuovere la comunità e lasciare un'impressione duratura.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260727219488/it/

Hailee Steinfeld stars as the face of Glimmer

Hailee Steinfeld stars as the face of Glimmer

La celebre attrice e cantante Hailee Steinfeld è il volto di Glimmer. Partendo dall'idea che una scintilla può accenderne molte altre, la campagna presenta Hailee e la sua voce come elementi catalizzatori della gioia, dell'ottimismo e della connessione che sono al centro di Glimmer.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Tara Connaughton, tconnaug@estee.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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