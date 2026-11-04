Debutta a Seul “Moutai Night”: una celebrazione degli scambi culturali tra Cina e Corea del Sud

Il 25 ottobre a Seul, Corea del Sud, si è svolto l'evento “Moutai Night” 2026, basato sul tema “Born by the Chishui River, Fragrance Along the Han River”. Oltre cento ospiti provenienti dalla Cina e dalla Corea del Sud si sono riuniti attorno al fiume Han per condividere il fascino esclusivo del baijiu, un liquore tradizionale cinese, e favorire gli scambi culturali tra i due Paesi attraverso liquori e cultura raffinati.
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“Moutai Night” Makes Seoul Debut, Celebrating China–South Korea Cultural Exchange
Parte dell'evento è stata una mostra incentrata sulle tecniche di distillazione di Moutai e sulla storia del marchio. Esperienze dirette con il batik e l'argenteria Miao hanno illustrato la cultura Guizhou, mentre deliziosi cocktail creativi realizzati con liquori cinesi hanno stimolato un dialogo con i gusti coreani.
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Eason Zhou
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