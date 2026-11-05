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Current Chemicals amplia la produzione statunitense di fluoruri di terre rare con un nuovo investimento di Momentum Global Ventures

Current Chemicals, Inc. (“CCI”), una delle poche aziende statunitensi a convertire ossidi di terre rare separati dai fluoruri utilizzati per la produzione di metalli di terre rare e magneti, ha annunciato oggi un ulteriore investimento del suo principale azionista, Momentum Global Ventures (“MGV”). L'investimento aumenterà notevolmente la produzione di CCI a Cleveland di fluoruro di neodimio, fluoruro di disprosio e altri fluoruri di terre rare fondamentali.

Il finanziamento aggiunge infrastrutture, attrezzature e personale tecnico per fluoruri di neodimio, disprosio, terbio, gadolinio, ittrio, scandio, lantanio e litio per la riduzione delle terre rare leggere in forma metallica: componenti chiave per magneti permanenti, rivestimenti avanzati e leghe.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Bill Cohen
info@currentchemicals.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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