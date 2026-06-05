CSC aggiunge i servizi di consulenza e sicurezza dei domini di .BRAND a CrowdStrike Marketplace grazie a una partnership ampliata

CSC , il leader mondiale nella registrazione di domini di classe enterprise e nella protezione dei marchi online, oggi ha annunciato che i suoi servizi .BRAND sono ora disponibili su CrowdStrike Marketplace . Sulla base dell' integrazione esistente di CSC con la piattaforma CrowdStrike Falcon ® , l'iniziativa offre alle aziende il supporto di un consulenza avanzata sui domini e della sicurezza per aiutarli a gestire la finestra dell'applicazione ICANN New gTLD Program , aperta ora fino al 12 agosto 2026.