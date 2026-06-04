Corpay Cross-Border nominata il fornitore ufficiale di cambio valuta della Vålerenga Fotball AS

Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) un leader globale nei pagamenti aziendali, è lieta di annunciare che l'attività Cross-Border di Corpay ha stretto un accordo con Vålerenga Fotball AS per diventare il fornitore ufficiale di cambio valuta (FX) della squadra.

“Corpay Cross-Border è fiera di essere stata nominata Official FX Supplier di Vålerenga Fotball AS”, ha dichiarato Brad Loder, Direttore del marketing, Corpay Cross-Border Solutions.

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Brad Loder

Direttore del marketing

Corpay Cross-Border Solutions

+1 (647) 627-6635

brad.loder@corpay.com





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