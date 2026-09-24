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Copeland completa l'acquisizione di Dickson, portando avanti l'intelligence della catena del freddo per il settore sanitario e delle scienze della vita

Copeland, leader globale nelle tecnologie di compressione e nelle soluzioni di controllo, oggi ha annunciato il perfezionamento dell'acquisizione di Dickson, un fornitore di soluzioni tecnologiche per il monitoraggio e la conformità in materia ambientale per contesti altamente regolamentati come quelli sanitari e delle scienze della vita.

I requisiti normativi sempre maggiori nella catena del freddo dei settori farmaceutico e delle scienze della vita richiedono visibilità continua dalla produzione alla consegna finale. Insieme, la piattaforma di monitoraggio cloud-native di Dickson e le soluzioni di controlli, monitoraggio e software aziendale fornite da Copeland renderanno possibile una catena del freddo più connessa, intelligente e conforme.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

PR@Copeland.com
Investor.Relations@Copeland.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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