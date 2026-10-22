Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

Cognite ottiene il riconoscimento di Corporate Supplier of the Year (Fornitore aziendale dell'anno) dalla Marathon Petroleum Corporation

Cognite oggi ha annunciato di essere stata nominata vincitrice del premio Corporate Supplier of the Year alla 11a edizione degli Annual Supplier Recognition Awards di Marathon Petroleum Corporation . I Supplier Recognition Awards sono un programma sponsorizzato da Marathon Petroleum Corporation il cui obiettivo è rendere omaggio ai fornitori che hanno avuto un impatto positivo sull'attività dell'azienda nel corso dell'anno solare precedente.

“C'è un motivo per cui ‘Impatto’ è uno dei più importanti valori centrali di Cognite”, ha dichiarato Girish Rishi, AD di Cognite. “Per noi, la misura definitiva delle nostre prestazioni sta nella fornitura di valore quantificabile per i nostri clienti. Da quella prospettiva, il premio Corporate Supplier of the Year conferito da Marathon è un riconoscimento particolarmente significativo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Robin Rees
Comunicazioni aziendali
media@cognite.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...