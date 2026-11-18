CAI, azienda di servizi professionali specializzata nella promozione della prontezza operativa e dell'eccellenza nel settore delle scienze della vita e degli ambienti critici, ha stretto un accordo definitivo con PQE Group, azienda fornitrice di consulenza globale in materia di qualità, conformità e convalida nel settore delle scienze della vita con sede a Firenze. La partnership consentirà all'azienda di aiutare i clienti a orientarsi in ambienti complessi e altamente regolamentati in tutto il mondo.
L'allineamento strategico riunirà le competenze di CAI in materia di messa in servizio, qualificazione e convalida (CQV), prontezza ed eccellenza operative con le competenze complementari di PQE Group nella convalida dei sistemi informatici (CSV), nella qualità e nella conformità. L'organizzazione risultante dall'allineamento avrà una presenza ampliata in Nord America, in Europa, in America Latina e nell'Asia-Pacifico, offrendo ai clienti supporto connesso nell'intero ciclo di vita produttivo.
“Da 30 anni, CAI è impegnata ad aiutare i nostri clienti a portare prodotti che cambiano la vita ai pazienti con fiducia e rapidità”, ha dichiarato l'AD di CAI Sheena Dempsey. “PQE Group condivide tale impegno, e nutriamo un enorme rispetto per ciò che Gilda D’Incerti e il suo team hanno costruito negli ultimi 28 anni. Riunendo i punti di forza di entrambe le organizzazioni, abbiamo un'opportunità entusiasmante di fare leva sulle nostre rispettive tradizioni e offrire maggiore valore ai clienti e ai settori che serviamo”.
L'accordo si basa sul capitale di crescita e sulla flessibilità strategica ottenuti da CAI grazie alla ricapitalizzazione del 2026 con JLL Partners, una società di private equity del mercato medio con sede a New York e porta avanti la strategia di espansione delineata da CAI al momento di tale investimento.
Informazioni su CAI
CAI è un'azienda di servizi professionali composta da esperti di ingegneria, qualità e operazioni che hanno come obiettivo l'accelerazione della capacità operativa e l'eccellenza in ambienti critici. Con una solida esperienza nel settore CQV (messa in servizio, qualificazione, convalida), CAI si è evoluta negli ultimi 30 anni di pari passo con i settori in cui opera, aiutando le organizzazioni a rendere operativi con sicurezza impianti, sistemi e tecnologie complessi. Per ulteriori informazioni, visitate il sito caiready.com .
informazioni su PQE Group
PQE Group è una società globale di consulenza nel settore delle scienze della vita con sede a Firenze, specializzata nell'offerta di servizi di qualità, conformità, convalida e innovazione digitale alle aziende farmaceutiche, biotecnologiche e produttrici di dispositivi sanitari, con una forte presenza in tutta Europa, America Latina e APAC. Per maggiori informazioni, visitare www2.pqegroup.com .
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