Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

BioLife presenterà la tecnologia di rilascio orale dei peptidi durante la London Life Sciences Week

BioLife Products Limited oggi ha reso nota la sua partecipazione alla London Life Sciences Week, dove presenterà la sua tecnologia brevettata di rilascio orale di peptidi e i recenti progressi nel suo portafoglio di proprietà intellettuale.

BioLife terrà una presentazione al LSX Investival Showcase lunedì 16 novembre 2026, dalle ore 15:15 alle 15:30 ora locale , presso Old Billingsgate, Londra. La presentazione sarà condotta dall'ex Ambasciatore degli Stati Uniti James P. Cain, Consulente strategico al Presidente e Fondatore, assieme a Ludivine Delattre, Relazioni commerciali e aziendali, e metterà in evidenza il percorso scientifico alla base della tecnologia e delle sue potenziali applicazioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per informazioni contattare

James P. Cain
Ex Ambasciatore degli Stati Uniti
Consulente strategico al Presidente e Fondatore
BioLife Products Limited
jpc@biolife.bio

Ludivine Delattre
Relazioni commerciali e aziendali
BioLife Products Limited
ld@biolife.bio



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...