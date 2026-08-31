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BeOne Medicines annuncia i nuovi dati sulla sopravvivenza di Fase 3 a supporto del beneficio dei regimi a base di ZIIHERA nel trattamento di prima linea dei tumori gastroesofagei (GEA) HER2-positivi

BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), azienda oncologica globale, oggi ha reso noti i risultati preliminari positivi dalla seconda analisi intermedia (IA2) dello studio clinico di Fase 3 HERIZON-GEA-01 volto a valutare l'efficacia di ZIIHERA ® (zanidatamab), in associazione con chemioterapia, con e senza TEVIMBRA ® (tislelizumab), come trattamento di prima linea dell'adenocarcinoma gastroesofageo (GEA) HER2-positivi localmente avanzato o metastatico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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