Aurora Solar si espande oltre il solare e debutta nell'elettrificazione domestica, con soluzioni di finanziamento più flessibili e una presenza internazionale in crescita

Aurora Solar oggi ha annunciato aggiornamenti alla sua piattaforma negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa, per estendere l'offerta oltre il solare + accumulo e arrivare alla casa elettrificata. Il rapporto 2026 Aurora Solar Snapshot (Panoramica 2026 su Aurora Solar) ha rilevato che il 71% dei proprietari immobiliari negli Stati Uniti è interessato al solare. Questi progressi contribuiscono a trasformare tale interesse in azione, perché propongono a installatori e proprietari di case finanziamenti flessibili, preventivi accurati, un processo di acquisto senza pressioni e una visione chiara sul potenziale delle abitazioni elettrificate.
Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260922807063/it/
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260922807063/it/
Karen DeVincent-Reinbold
Responsabile PR e comunicazioni
press@aurorasolar.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire