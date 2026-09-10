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AULUMU presenta la A18 Series per iPhone 18 con fibra aramidica, protezione ibrida e finiture raffinate

Il marchio di accessori tecnologici aulumu ha presentato la A18 Series per iPhone 18, una nuova collezione di custodie per smartphone progettate per garantire una protezione leggera, innovazione nei materiali e look raffinati. La gamma comprende la custodia A18 Armor Shockproof Aramid Fiber Case, due modelli ultrasottili in fibra aramidica, la custodia Ghost Lumen Transparent Case e la custodia Particle Vegan Leather Case.

Al centro della collezione, A18 Armor abbina fibra aramidica da 1500D e poliuretano termoplastico (TPU) in una struttura monoblocco. La struttura ibrida abbina la leggerezza e la texture intrecciata della fibra aramidica con le caratteristiche di flessibilità e ammortizzazione del TPU.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Il Marketing Team di aulumu
market@aulumu.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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