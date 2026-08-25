AULUMU amplia la linea di accessori urbani con le borse a tracolla magnetiche B01 e B02

Il marchio di accessori tecnologici aulumu sta ampliando il suo ecosistema magnetico oltre gli smartphone con il lancio delle borse B01 Urban Transit Gear Sling Bag e B02 Urban Quick-Access Phone Sling Bag. Sviluppate secondo il principio del marchio “Beyond Storage. Redefining Carry.”, le due nuove borse abbinano funzionalità quali il rapido accesso al cellulare, la comodità modulare e il design ispirato all'attrezzatura per gli spostamenti di lavoro, i viaggi e i movimenti di tutti i giorni in città.
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Le borse B01 e B02 Urban Gear Sling di aulumu
Al centro di entrambe le borse c'è il Detachable Magnetic Metal Compartment, lo scomparto metallico magnetico estraibile proprietario di aulumu. Piuttosto che tenere lo smartphone all'interno dello scomparto principale della borsa, il sistema aulumu lo tiene a portata di mano per consentire l'utilizzo per la navigazione, i pagamenti, le foto e altri usi frequenti. Lo scomparto può anche essere inserito o estratto secondo la necessità, estendendo la funzione modulare della borsa.
B01 - Creata per tutto il giorno
Il modello B01 è progettato per il trasporto di tutta una giornata. La sua capacità passa da 2,5 L a 3,5 L, offrendo spazio per uno smartphone, una power bank, gadget, tessere, chiavi e altri oggetti essenziali. I vari scomparti permettono il trasporto organizzato, mentre una tracolla regolabile consente diversi modi di indossare la borsa.
Il tessuto funzionale X-Pac garantisce una struttura leggera, impermeabile e resistente agli strappi. La fibbia magnetica Fidlock abbina una guida magnetica al blocco meccanico, mentre le zip YKK assicurano l'affidabilità per l'uso quotidiano.
B02 - Meno da trasportare, più oggetti a portata di mano
Il modello B02 segue un approccio minimalista. Con la sua capacità ridotta, pari a circa 0,3 L, è pensato per articoli essenziali, come cellulare, passaporto e tessere. Il suo profilo compatto si adatta a spostamenti, shopping, turismo, concerti, passeggiate in città e brevi escursioni, pur mantenendo lo stesso Detachable Magnetic Metal Compartment per l'accesso immediato al telefono.
Insieme, i modelli B01 e B02 estendono il concetto del design magnetico di aulumu agli spostamenti urbani. I modelli sono predisposti per integrare accessori magnetici compatibili, mentre il modello B01 può essere abbinato allo stand magnetico G09 e alla power bank M10 per creare una configurazione uniforme per l'uso quotidiano piuttosto che una serie di accessori distinti.
Entrambe le borse sono progettate per integrarsi nello stile personale e nel tipo di trasporto quotidiano di chi le indossa, unendo storage pratico, accesso rapido, capacità modulare e un'estetica urbana e tecnologica.
B01/B02: https://aulumu.com/collections/sling-bags
Informazioni su aulumu
Fondata nel 2022, aulumu è un'azienda che sviluppa accessori digitali, unendo ingegneria pratica e design futuristico. La sua linea di prodotti è incentrata sulla produttività mobile, sul trasporto quotidiano e su stili di vita digitali, al servizio di utenti in oltre 20 Paesi e regioni.
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