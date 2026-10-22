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Andersen Global amplia le competenze legali in Argentina grazie alla collaborazione con MHR

Andersen Global rafforza le proprie competenze legali in Argentina grazie a un Accordo di collaborazione con Martínez de Hoz & Rueda (MHR), a seguito dell'integrazione del team di MBP Partners nell'azienda. MBP Partners era precedentemente un'azienda collaboratrice di Andersen Global, operante assieme alle aziende socie e collaboratrici dell'organizzazione per assistere i clienti in questioni locali e internazionali. Con l'integrazione di MBP Partners, il nuovo Accordo di collaborazione tra Andersen Global e MHR estende quel rapporto consolidato, rafforzando al contempo le competenze legali di Andersen Global in Argentina.

MHR è uno studio legale che offre servizi completi, comprese consulenze ai clienti nei settori del gas e del petrolio, del diritto societario e finanziario, dell'energia, minerario, della fintech, delle infrastrutture, tecnologico e di altre industrie di importanza fondamentale. L'azienda offre assistenza a società nazionali e internazionali, istituti finanziari, fondi d'investimento, fintech e altre organizzazioni su transazioni complesse, questioni normative e aspetti strategici aziendali.

“L'integrazione del team di MBP Partners rafforza la nostra capacità di fornire consulenza ai clienti in materia di transazioni e questioni aziendali sempre più complesse”, ha speigato José A. Martínez de Hoz, AD di MHR. “MBP Partners ha già sviluppato solide relazioni sulla piattaforma Andersen e siamo impazienti di crescere ulteriormente su quella base. La nostra collaborazione connette le capacità di MHR e le risorse globali per supportare i clienti, mentre le loro attività si espandono in diverse giurisdizioni”.

“Siamo lieti di assistere all'unione del team di MBP Partners e di MHR e impazienti di sviluppare il nostro rapporto di lavoro mentre MHR entra a far parte della nostra piattaforma come azienda collaboratrice”, ha commentato Mark L. Vorsatz, presidente globale e AD di Andersen. “L'Argentina continua a presentare notevoli opportunità per le aziende che gestiscono investimenti, infrastrutture e crescita transfrontaliera, e l'aggiunta di MHR offrirà un supporto più ampio ai clienti che intendono realizzare operazioni, investimenti e approfittare di opportunità di crescita nella regione”.

Andersen Global è un’associazione internazionale di società indipendenti e legalmente separate che si avvalgono di professionisti di questioni fiscali, legali e riguardanti valutazioni. Fondata nel 2013 da uno dei membri, la società statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global ora si appoggia a oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo ed è presente in più di 1.000 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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