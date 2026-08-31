Alnylam presenta nuovi dati al Congresso ESC 2026, rafforzando l'efficacia del silenziamento della transtiretina (TTR) basato sulla tecnologia RNAi nelle popolazioni di pazienti affetti da ATTR-CM e nei diversi contesti terapeutici

Alnylam Pharmaceuticals, Inc . (Nasdaq: ALNY), l'azienda leader nelle terapie RNAi, oggi ha annunciato nuovi dati al Congresso della European Society of Cardiology (ESC) 2026 che dimostrano l'efficacia del silenziamento basato sulla tecnologia RNAi nelle malattie cardiovascolari.
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Alnylam Pharmaceuticals, Inc.
Sarah D’Souza
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Josh Brodsky
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