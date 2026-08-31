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Alnylam presenta nuovi dati al Congresso ESC 2026, rafforzando l'efficacia del silenziamento della transtiretina (TTR) basato sulla tecnologia RNAi nelle popolazioni di pazienti affetti da ATTR-CM e nei diversi contesti terapeutici

Alnylam Pharmaceuticals, Inc . (Nasdaq: ALNY), l'azienda leader nelle terapie RNAi, oggi ha annunciato nuovi dati al Congresso della European Society of Cardiology (ESC) 2026 che dimostrano l'efficacia del silenziamento basato sulla tecnologia RNAi nelle malattie cardiovascolari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

Sarah D’Souza
(Media)
Media@alnylam.com

Josh Brodsky
(Investitori)
Investors@alnylam.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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