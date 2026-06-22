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AdvanCell apre la sede centrale globale per gli USA e fissa l'impianto di produzione di punta nell’area metropolitana di Boston per portare avanti la propria strategia di crescita

AdvanCell, un’azienda farmaceutica di fase clinica specializzata in radiofarmaci e che si dedica allo sviluppo di terapie alfa mirate innovative per la cura dei tumori, ha annunciato oggi l’istituzione della propria sede centrale globale negli Stati Uniti nell’area metropolitana di Boston e la locazione di una nuova struttura di 128.000 piedi quadrati che diventerà il centro di produzione di punta dell’azienda negli Stati Uniti, a sostegno della sua strategia di crescita e commercializzazione a lungo termine.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

contact@advancell.com.au

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MEDiSTRAVA (nel Regno Unito)
advancell@medistrava.com
+44 (0)20 3928 6700



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