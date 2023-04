Un treno in più verso Brescia e il Garda per il ponte del 25 aprile

In occasione dei questo lungo ponte del 25 aprile, Trenord ha provveduto al potenziamento delle corse sulla inea Milano-Brescia-Verona. In particolare sabato 22, domenica 23 e martedì 25 aprile, sarà messo a disposizione un ulteriore treno, pensato in particolare per i turisti in viaggio verso la città di Brescia e il Garda.

Il treno straordinario partirà da Milano Centrale alle ore 10.25 e arriverà a Verona Porta Nuova alle ore 12.17. Effettuerà le fermate di: Milano Lambrate (10.32), Pioltello (10.38), Treviglio (10.48), Romano di Lombardia (10.57), Chiari (11.08), Rovato (11.14), Brescia (11.26), Desenzano del Garda (11.40), Peschiera del Garda (11.48).

