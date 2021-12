Un «Filo Naturale» per una Brescia più verde e meno inquinata

«Un Filo Naturale» per una città che sia oasi, spugna e ospitale per le persone. Vale a dire una Brescia più verde, con maggiori zone d’ombra e di fresco, una permeabilità più alta all’acqua, spazi green per la socialità. Sono il titolo e le finalità del progetto messo in campo dalla Loggia con numerosi partner nell’ambito della Strategia di transizione climatica del Comune.

Un piano avviato a luglio che prevede 6 milioni e 112 mila euro di investimento in quattro anni, oltre la metà già disponibili: 1,85 milioni grazie alla Fondazione Cariplo («Il contrasto all’emergenza climatica è uno dei nostro obiettivi», dice il project manager Federico Beffa) e 1,4 alla Regione Lombardia.

