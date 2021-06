Stop ad AstraZeneca: rimandati a casa senza seconda dose

Fin dalle primissime ore, non sono mancate anche nel Bresciano le ripercussioni dello stop alle vaccinazioni con AstraZeneca per gli under 60 disposto con effetto immediato in tutta Lombardia, dopo il provvedimento adottato dal ministero della Salute.

Chi oggi avrebbe dovuto ricevere il richiamo del siero anglo-svedese viene rimandato a casa: appuntamento e vaccinazione rinviati a data da destinarsi. A darne conferma, dall’hub di via Caprera, è il direttore socio-sanitario del Civile di Brescia Annamaria Indelicato.

«Seconde dosi sospese» ha spiegato Indelicato «fino a quando Regione Lombardia non avrà ottenuto il parere dell’Aifa in merito alla tipologia di vaccino compatibile con AstraZeneca. L’obiettivo è escludere effetti collaterali». In altre parole, per quanti dovevano ricevere una seconda dose di AstraZeneca, non solo è negata questa, ma pure in via cautelativa la somministrazione di quello che viene definitoin attesa che dall'autorità italiana del farmaco giunga un formale (e sostanziale) nulla osta al ricorso ad vaccini a mRna (Moderna o Pfizer).

Numerosi i bresciani che dal punto vaccinale attivato al Freccia Rossa - tra i quali molti docenti e personale scolastico - sono stati mandati a casa senza l'attesa seconda dose: l'indicazione ricevuta è che saranno ricontattati non appena si chiarirà quale siero verrà somministrato per il richiamo.

Al riguardo, proprio Palazzo Lombardia ha diffuso un comunicato: «In attesa di una nota ufficiale di Ministero della salute e di Aifa, competenti a rilasciare un parere scientifico, e allo scopo di tutelare quanto più possibile la salute dei cittadini e garantire i loro diritti, la Direzione generale Welfare ha deciso di sospendere cautelativamente i richiami eterologhi (quindi con un vaccino diverso) per tutti i cittadini under 60 che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca».

Continua invece regolarmente la somministrazione del siero anglo-svedese agli over 60.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it