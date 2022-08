Salviamo il Fiume Chiese lascia il presidio in piazza Duomo

Un presidio troppo lontano dal Chiese (geograficamente e non solo), che in un anno ha sì messo sotto i riflettori le istanze ambientali, ma che ha anche allontanato gli attivisti dai luoghi delle stesse emergenze. Per questo motivo la Federazione «Salviamo il Fiume Chiese e il suo lago d’Idro» è uscita dal «Presidio 9 agosto», che da un anno staziona ininterrottamente davanti al Broletto, sospendendo la sua partecipazione.

L’addio

«In un anno abbiamo perso la posizione sul territorio», dicono i membri della Federazione, che ingloba 26 associazioni e oltre 1.500 attivisti lungo sull’asse del fiume. «Partecipando ad un presidio esclusivamente oppositivo, che è stata una bellissima esperienza, - spiega il presidente Gianluca Bordiga - dopo un anno ci siamo sentiti limitati. Il nostro approccio è infatti sempre stato più culturale e divulgativo e avevamo bisogno di sviluppare un nostro progetto».

Il presidio in piazza Paolo VI - © www.giornaledibrescia.it

Zero polemiche

Così lo scorso 14 giugno in un’assemblea a Calvisano i delegati della Federazione hanno deciso all’unanimità d. «C’era anche una sempre crescente difficoltà a coprire tutti i turni, giorno e notte. Il presidio è nato per contrastare la nomina del Commissario straordinario alla depurazione del Garda, in quel momento c’era bisogno di fare un’azione urgente ed eclatante. È stata un’esperienza importante, ma abbiamo registrato una certa fatica dopo un periodo così lungo».

Nessuna polemica, nessuna divergenza di vedute, assicura Bordiga, che continua a definire gli altri ambientalisti del Presidio «alleati». Sotto il tendone del Broletto, però, un certo irrigidimento dopo la decisione della Federazione c’è stato e dopo apposita assemblea si è deciso di proseguire ad oltranza con la protesta. Il dialogo - comunque - proseguirà - e nei prossimi giorni si terrà un incontro congiunto.

La priorità, per la Federazione, è però ora quella di tornare sull’asse del Chiese: con uno spirito divulgativo gli attivisti avvieranno un tour-performance di 31 tappe in ognuna delle 31 comunità bagnate dal fiume e dal suo lago, fino al Trentino. «Sarà un messaggio attraente, leggero e unitario - conclude Bordiga - per far comprendere a tutte le popolazioni e le Amministrazioni che il fiume va difeso se si porta rispetto alle sue acque e al suo rilassamento morfologico del lago». Il progetto, che resta top-secret nella sua sostanza, vedrà la luce tra ottobre e novembre dopo un anno di lavori.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it