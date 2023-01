Regionali, Fratelli d'Italia punta a migliorare il risultato delle politiche

L’obiettivo è cristallino: migliorare il risultato incassato alle Politiche. E i candidati di Fratelli d’Italia in corsa per le Regionali del 12 e 13 febbraio non solo sono convinti di raggiungerlo, ma credono che quella alle porte sia una delle sfide più importanti, perché misurerà la capacità del patrito di tradurre il bottino politico in chiave territoriale.

«Questa è per noi un’occasione di verifica - esplicita il segretario provinciale Diego Zarneri -: ci candidiamo, a sostegno di Attilio Fontana, a governare una Regione importante di cui Brescia è il motore economico. Faremo pesare non solo forza di Fdi, ma anche la forza della nostra provincia. Vogliamo fare valere in Lombardia le nostre idee e i nostri valori».

Accanto al segretario, ci sono i: Barbara Mazzali, Giommaria Bonazzi, Laura Magli, Giorgio Bontempi, Silvia Razzi, Carlo Bravo, Emma Soncini, Paolo Inselvini, Diego Invernici e Maria Teresa Vivaldini. Il sindaco di Pavone Mella è entrata a tutti gli effetti nel team di Giorgia Meloni: «, ma appena possibile lo sottoscriverò», annuncia, promettendo che «: rimarrà il mio focus e la mia priorità».

Zarneri tiene a precisare: «Schieriamo una squadra competitiva che premia merito e rappresentatività. Abbiamo scelto i nostri candidati per competenza e militanza». Il programma dettagliato sarà presentato durante un incontro ad hoc, ma i dieci aspiranti consiglieri insieme al coordinatore e ai parlamentari Cristina Almici e Gianpietro Maffoni sottolineano: «Proponiamo una visione strategica per la Lombardia del futuro: prima in Italia e riferimento per l'Europa. La Lombardia del futuro è una Lombardia sostenibile, connessa e solidale. La nostra presenza come prima forza, nel futuro Consiglio regionale e nella futura Giunta, è la garanzia che i valori e i principi che sono l'identità politica e culturale dell'azione di Fratelli d'Italia saranno al centro delle scelte del nuovo governo regionale».

