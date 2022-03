Profughi ucraini e Covid: com'è la situazione a Brescia

I profughi in fuga dalla guerra in Ucraina che sono arrivati in Lombardia sono undicimila, di cui 1.600 in provincia di Brescia. Per loro si è messo in moto il sistema di accoglienza, che comprende non solo la sistemazione abitativa e la regolarizzazione dei documenti, ma anche l’assistenza sanitaria. Con un’attenzione particolare al tracciamento del coronavirus, tenendo conto che la pandemia di Covid è ancora in corso e - proprio come confermano i dati degli ultimi giorni - i contagi stanno aumentando.

«Tutti i cittadini ucraini entro 48 ore dall’arrivo in Italia devono fare il tampone per individuare eventuali positività ed entro cinque giorni devono effettuare i vaccini obbligatori per i bambini, mentre a tutti viene offerta la vaccinazione Covid - spiega la vicepresidente e assessore regionale al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, intervenendo in collegamento video a Punti di Vista su Teletutto -. Devo dire che non sono moltissimi quelli immunizzati (meno del 40%, secondo i primi dati ndr), ma accettano tutti con molta facilità l'offerta di vaccinazione Covid. Abbiamo attivato anche diversi Covid Hotel e il trasporto degli eventuali positivi».

La situazione a Brescia

Cittadini ucraini in fila per la vaccinazione all'hub di via Morelli - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Le indicazioni di Ats In italiano

In italiano In inglese

Dei 1.600 profughi giunti nella nostra provincia,. Sono una decina i profughi ucraini ospiti nei Covid hotel (a Brescia e sul Garda), che risultano asintomatici o con lievi sintomi. Sono circa 60, invece, le persone con infezioni da Sars-CoV-2 che hanno trovato ospitalità in casa di amici o parenti, dove stanno rispettando l’isolamento.

Prima dell’apertura dell’hotspot in via Morelli, attivo dal 17 marzo, l’Ats di Brescia aveva allestito nella parrocchia delle Sante Capitanio e Gerosa a San Polo uno stand dove sottoporre a tampone tutti i profughi, perlopiù donne e bambini. La scelta era ricaduta su quel luogo perché i profughi già si recavano nel quartiere per andare in Questura, dove ottenere il rilascio dei documenti, la validazione del passaporto e la registrazione del domicilio. Fino all’altroieri sono stati processati in tutto 1.536 tamponi, una settantina dei quali è risultato positivo. «Temevamo potessero essere molti di più - afferma Claudio Sileo, direttore generale di Ats - ma fortunatamente per il momento il numero è contenuto. Appena individuata la positività della persona ci siamo attivati per l’isolamento e la cura».

Gli hotspot sanitari sul territorio

PROFUGHI, HOTSPOT IN VIA MORELLI

Asst Brescia, si diceva, ha spostato il centro per l’accoglienza sanitaria dei profughi ucraini in via Morelli, dove è ancora attivo l’hub vaccinale Covid gestito dagli Spedali Civili. Il centr è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16, mentre il sabato dalle 8 alle 12.30. Qui le persone in fuga dalla guerra possono ottenere la tessera sanitaria temporanea o l’Stp (straniero temporaneamente presente), il documento che consente l’accesso al sistema sanitario nazionale, e sottoporsi al tampone. È qui che ricevono subito l’offerta di vaccinarsi contro il coronavirus. È proprio questo il motivo della scelta del trasferimento da San Polo a via Morelli: ottimizzare i tempi e proporre subito la somministrazione del vaccino. Solo oggi, in 25 lo hanno richiesto e ricevuto.

La scelta di realizzare degli hotspot dedicati ai profughi (qui le regole per la provincia di Brescia) è stata dettata da Regione Lombardia, che già dieci giorni fa aveva avvisato le Ats lombarde di attivarsi in questo senso. «Considerando la morfologia del nostro territorio - chiarisce Claudio Sileo, direttore di Ats Brescia - ho previsto che ne aprissero tre: una per ogni Asst. Dopo quella di Brescia, lunedì aprirà l’hotspot a Chiari, per l’azienda sociosanitaria della Franciacorta e venerdì 18 marzo a Lonato per l’Asst del Garda (dal lunedì al sabato dalle 14 alle 18)».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it