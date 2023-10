Per la prima volta in stazione a Brescia il «Treno della salute»

Per la prima volta la stazione di Brescia ha ospitato il «Treno della salute», iniziativa nata dalla collaborazione fra la Regione Veneto e «Medici con l'Africa Cuamm». Un appuntamento annuale sui binari di Veneto e Friuli Venezia Giulia che quest'anno nelle ultime tappe del suo tour si è spostato anche in Lombardia, in particolare nelle stazioni di Brescia (dove ha sostato fra le 10 e le 18) e Milano.

Il convoglio è composto da carrozze regionali riadattate, con ambulatori adatti ad uno screening di base gratuiti. Il personale sanitario effettua in pochi minuti l'intero screening di base; per poterlo fare basta completare una registrazione, al termine della quale si viene condotti in un uno degli ambulatori liberi: qui vengono poste diverse domande sulle proprie abitudini, alimentazione o attività fisica e viene pure effettuata la misurazione della pressione. Successivamente alla visita viene rilasciato un resoconto scritto che potrà essere consegnato al proprio medico di base.

