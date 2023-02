Lombardia, nel fine settimana i primi incontri per la formazione della Giunta

La partita vera inizierà a giocarsi nel weekend, quando è in agenda il primo degli incontri con i coordinatori regionali dei partiti. Parola del presidente Attilio Fontana che, in diretta a Punti di Vista su Teletutto, risponde così alla domanda sulla futura squadra di Giunta.

«Per ora ho fatto qualche telefonata di cortesia, ma non ho ancora iniziato ad affrontare il tema della Giunta - conferma il governatore -: questo fine settimana iniziano gli incontri, uno o più di uno se necessario, con i partiti. Difficile per il momento capire se c'è la disponibilità, da parte di tutti, a lavorare in un certo modo oppure se ci saranno delle difficoltà da affrontare. Ma resto convinto che un accordo si troverà: io lavorerò per trovarlo».

Per quanto riguarda il cronoprogramma post voto, i tempi sono ben cadenzati: «Dobbiamo aspettare la convalida degli eletti che dovrebbe arrivare entro i primissimi giorni di marzo, poi abbiamo dieci giorni ulteriori per la composizione della squadra di Giunta, dopo la quale si insedierà il Consiglio regionale" spiega il presidente, che posiziona le lancette di quest'ultimo passaggio "entro metà marzo».

Infine, la risposta alla sollecitazione di Renato Andreolassi, alla conduzione di Punti di Vista, sull'impegno per i primi cento giorni: «Ho tante idee che metterò in pratica. Su tutte ci sono due temi fondamentali. Il primo è l'abbattimento delle liste d'attese, un percorso che sta procedendo e che sta dando già primi importanti risultati. Poi vorrei appena possibile un incontro con lo staff del Ministero delle Infrastrutture per concordare un progetto di intervento coordinato su tutte le infrastrutture lombarde, sia quelle ferroviarie, sulle quali serve intervenire con la massima urgenza, sia quelle su gomma». Sanità e trasporti in primo piano, insomma.

