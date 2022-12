Letizia Moratti in visita al GdB: «In Lombardia Brescia merita più attenzione»

Letizia Moratti inizia da Brescia la sua campagna elettorale in Lombardia per la corsa alla presidenza regionale.

L’ex assessore regionale al Welfare in visita al Giornale di Brescia ha sottolineato che «la Lombardia ha delle potenzialità straordinarie non sempre espresse, perché non sempre la Regione aiuta a valorizzare le nostre eccellenze, il capitale umano e il tessuto produttivo e sociale. Ho dimostrato di saper cambiare una città come Milano, mi impegno a farlo per l’intera Regione».

La Moratti, che è sostenuta dal Terzo polo e da una rete di liste civiche, parlando della nostra provincia ha detto: «anche dal punto di vista degli investimenti. È una politica che deve essere riequilibrata. Brescia è la prima provincia dal punto di vista industriale come Milano lo è per i servizi. Deve essercirispetto a quella c’è stata fino ad ora».

