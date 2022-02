Elezioni 2023, il rebus poltrone punta a risuscitare le Province

C’è il toto candidati, certo. Ma più di tutto c’è il problema delle poltrone: di quelle attuali più che delle future. Ed è così che la marcia di avvicinamento al 2023 - anno chiave per i partiti perché in palio non c’è solo lo scranno di Palazzo Loggia, ma pure (e prima) quelli della Lombardia e di Roma - inizia con un grattacapo di non poco conto: dove piazziamo tutti? È questa la grande domanda che si pronuncia ad alta voce in caffè bipartisan e che inizia a condizionare le scelte dei singoli e dei partiti stessi. Il ragionamento su liste e consensi imbocca la via della concretezza, anche se (quasi) nessuno ci vuole ancora mettere la faccia: non è elegante parlarne. Però i conti si cominciano a fare. E forse di fronte a un problema bipartisan potrebbe esserci una soluzione bipartisan. Che si chiama Provincia.

