Consorso Mcl di Natale, il presepe del gruppo San Rocco di Paitone

Torna il tradizionale «Concorso Presepi Mcl Brescia» organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori di Brescia e Mantova, con l’ufficio per gli oratori, i giovani e le vocazioni della Diocesi di Brescia. Il concorso, che ha avuto inizio nel 1973, giunge quest'anno alla sua 50esima edizione con un tema ispirato alla frase tratta dal Cantico delle creature di San Francesco: «Laudato sie mi’ Signore, cum tucte le tue creature».

Qui la presentazione del presepe del gruppo San Rocco di Paitone (Codice 2793).

Modalità di voto

Per votare bisogna visitare il canale YouTube di Mcl Brescia e lasciare un «Mi piace» al proprio presepe preferito.

I video concorreranno al «Premio Giuria Social», oltre che ai premi assoluti e di categoria selezionati da un'apposita giuria.

Il tema

Come anticipato, il tema del Concorso Presepi 2023 è una frase tratta dal Cantico delle creature di San Francesco: «Laudato sie mi’ Signore, cum tucte le tue creature». La scelta del tema vuole ricordare gli 800 anni dalla prima rappresentazione del Presepio a Greccio nel 1223.

È il 1209 quando San Francesco si reca a Greccio per la prima volta. Passano otto anni e il nobile Giovanni Velita, allora Signore di Greccio, chiede a San Francesco di avvicinarsi al Paese per permettere ai fedeli di ascoltare la sua parola. Nel 1223 San Francesco fa un viaggio in Palestina: qui nasce in lui il desiderio di rievocare la nascita di Gesù, e di farlo in un paese che gli ricordasse Betlemme: Greccio. San Francesco chiede quindi a Giovanni Velita di scegliere un luogo che potesse fare da sfondo a questa rivisitazione. Il 24 dicembre 1223, a Mezzanotte, viene realizzato il primo presepe della storia, che ha reso celebre in tutto il mondo il borgo di Greccio.

