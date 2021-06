AstraZeneca, richiami under 60 sospesi fino a mercoledì

Sono sospese fino a mercoledì 16 giugno compreso in tutta la regione, quindi Brescia inclusa, le somministrazioni dei vaccini di chi, sotto ai 60 anni, avrebbe dovuto ricevere la seconda dose di AstraZeneca. La sospensione è dovuta alla necessità di riorganizzare i percorsi vaccinali dopo che venerdì il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il via libera all'uso della cosiddetta vaccinazione eterologa, vale a dire la somministrazione di un vaccino diverso da AstraZeneca. Tutti gli under 60 non riceveranno, dunque, più un preparato a vettore virale, ma uno a mRna, Pfizer o Moderna.

L'indicazione della sospensione è arrivata dalla direzione generale Welfare regionale all'Asst Spedali Civili e agli ospedali del Gruppo San Donato (Città di Brescia, Sant'Anna, in città, e San Rocco a Ome) nella giornata di ieri. Già da sabato, dunque, dovrebbero essere partiti gli avvisi a insegnanti e forze dell'ordine, che rappresentano il maggior numero di persone sotto ai 60 vaccinate nelle scorse settimane con AstraZeneca.

Il condizionale è però d'obbligo perché se chi ha effettuato la prenotazione con il portale di Poste è praticamente certo di ricevere un, chi al contrario si è iscritto quando era ancora operativo quello di Aria, come per l'avvio della campagna in cui si erano registrati disservizi , non è sicuro di essere contattato. I bresciani che hanno usato Aria, comunque, sono la maggioranza di quelli che avevano in programma la seconda dose nei prossimi giorni: 12 settimane fa il portale di Poste non era ancora operativo in Lombardia.

Non tutti, inoltre, in fase di registrazione, hanno indicato un numero di cellulare: c'era anche la possibilità di inserire un numero di telefono fisso e quindi la telefonata potrebbe arrivare mentre in casa non c'è nessuno. Dunque, chi non dovesse ricevere avvisi di disdetta, dovrà comunque recarsi nel luogo e ora prestabiliti per accertarsi che i suoi recapiti siano correttamente registrati. Tutti, infine, nei prossimi giorni riceveranno un ulteriore sms con la nuova data per ricevere la seconda dose.

