Memoria da record, una bresciana sul podio d'Italia

Bresciana, 32enne, Mara Brescianini si è aggiudicata il terzo gradino del podio al Campionato Italiano di Memoria Open 2018 svoltosi a Milano al Boga’s Space. Primo posto per Silvio Di Fabio, abruzzese, 34 anni, che sta per conseguire il Dottorato di Ricerca in Economia all’Università Politecnica delle Marche, che si è laureato vincitore della 6^ edizione del Decathlon di Memoria organizzato da Matteo Salvo, primo International Master of Memory Italiano. Secondo classificato l’operaio cuneese Matteo Di Cianni, 30 enne, già vincitore dell’edizione 2016.

Originaria di Ghedi, Mara fa l’impiegata ed è già stata campionessa dell’Open Championship Memory nel 2014. Ha scoperto il suo talento quasi per caso, memorizzando senza alcuna difficoltà il numero del contatore del gas di casa che doveva comunicare al telefono all’operatrice.

«Mi sono accorta quasi per caso di avere una potente memoria visiva», spiega la campionessa, «e così ho deciso di iniziare a studiare le tecniche di memoria per ottenere il massimo dalla mia mente, sia nella vita personale che in quella lavorativa. Ognuno di noi ha tutte le potenzialità per diventare un campione di memoria, basta allenare il cervello con il metodo giusto e fare più attenzione alle informazioni che riceviamo ogni giorno». In gara all’edizione 2018 del Campionato Italiano di Memoria Open 15 concorrenti, dei quali 7 italiani, 6 algerini - fra i quali 4 donne, 2 ucraini.

Nel corso delle prove attinenti alle dieci discipline in gara, i concorrenti hanno cercato di memorizzare la maggior quantità possibile di dati su un totale di informazioni superiore del 20% rispetto a quella già memorizzata in ogni prova dal campione mondiale di memoria in carica.

1. Codici binari: 6.600 codici binari da memorizzare in 30 minuti e da riscrivere in 60 minuti.

2. Nomi e visi: 360 nomi e visi da memorizzare in 15 minuti e da riscrivere in 30 minuti.

3. Immagini astratte: 750 immagini astratte da memorizzare in 15 minuti e riscrivere in 30 minuti.

4. Numeri casuali: 2.160 numeri in ordine casuale da memorizzare in 30 minuti e da riscrivere in 60 minuti.

5. Carte prima prova: memorizzazione del maggior numero possibile di mazzi di carte in 30 minuti e ricostruzione in 60 minuti.

6. Carte seconda prova: memorizzazione di 1 mazzo di carte nel minor tempo possibile (max 5 minuti).

7. Parole in ordine casuale: memorizzazione del maggior numero possibile di parole casuali su un totale di 360.

8. Numeri prima prova: memorizzazione di un numero dettato alla velocita di una cifra al secondo (2 tentativi).

9. Numeri seconda prova: memorizzazione del maggior numero possibile di cifre in un tempo massimo di 5 minuti.

10. Date storiche: memorizzazione di date storiche future in un massimo di 5 minuti con 15 minuti disponibili per la ricostruzione.

