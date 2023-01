Lombardia 2023, Moratti nella Bassa: «Il sistema dei trasporti va rinnovato»

Un tour nella Bassa Bresciana per ascoltare le problematiche del territorio e fornire risposta all'interno di un programma «aperto e in costruzione insieme ai lombardi». Letizia Moratti è arrivata a Brescia per scoprire, tappa dopo tappa, le esigenze della nostra provincia, alla quale promette di fornire risposte concrete se le urne le consegneranno lo scranno di governatrice.

Da Bassano Bresciano a Verolavecchia, da Poncarale a Calvisano, da Montichiari a Lonato: il pullman che strilla il suo slogan («concreta, dinamica, tenace come la Lombardia») è in questi giorni diventato il suo ufficio.

Letizia Moratti non si sottrae alle domande dei giornalisti, anzi. E il primo tema caldo che la ex vicepresidente di Regione Lombardia, ora in corsa per la presidenza, affronta riguarda i trasporti: «Il sistema ha bisogno di un rinnovamento perché i treni non sono puntuali e i pendolari sono costretti a viaggiare in condizioni pessime. L'efficienza del trasporto pubblico è peraltro uno degli elementi che caratterizza la competitività del sistema produttivo: ci sono disagi quindi sia per le persone sia per le imprese. A questo io intendo porre rimedio mettendo a gara il trasporto ferroviario. Ho fatto degli approfondimenti con Germania e Francia, dove questo è stato realizzato, e non solo c'è un netto miglioramento dei servizi ma anche una riduzione dei prezzi pari al 30 per cento. Direi che Trenord è l'esempio palese di ciò che non funziona».

Letizia Moratti in tour per la Bassa Bresciana - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it Letizia Moratti in tour per la Bassa Bresciana - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it Letizia Moratti in tour per la Bassa Bresciana - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it Letizia Moratti in tour per la Bassa Bresciana - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it Letizia Moratti in tour per la Bassa Bresciana - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it Letizia Moratti in tour per la Bassa Bresciana - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it Letizia Moratti in tour per la Bassa Bresciana - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it Letizia Moratti in tour per la Bassa Bresciana - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it Letizia Moratti in tour per la Bassa Bresciana - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Accompagnata dai candidati bresciani della sua lista, Moratti è convinta che «le nostre liste civiche possono colmare lo scollamento e la distanza che in questo momento ci sono tra il territorio e la Regione».

Nell'anno in cui Brescia è capitale della Cultura insieme a Bergamo, la candidata presidente - sostenuta dal Terzo polo alle Regionali del 12 e 13 febbraio - spiega: «La cultura è per me un volano per la crescita umana, professionale e per il turismo oltre che essere un elemento di socializzazione. Un investimento in cultura ha ricadute importantissime su molti ambiti: laprima solo delle Liguria, per questo nel mio programma è inserito il raddoppio dei fondi per un settore capace di generare turismo».

Non manca la critica sulla gestione della sanità: «Vedo da parte di questo governo un abbassamento del livello di guardia. Io da presidente avrei previsto i tamponi non solo per i voli diretti dalla Cina, ma anche per quelli intermedi. Non a caso dopo qualche giorno l'Europa ha assunto questa linea: io l'avrei previsto subito, perché abbiamo visto che con questa pandemia non si può davvero scherzare, dobbiamo essere pronti. È sbagliato sottovalutare queste criticità perché viviamo in un mondo globale».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it