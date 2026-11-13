«In piazza con noi» a Borgo San Giacomo: si parla di agricoltura

Domenica si chiude la quattro giorni di eventi legati alla 19esima edizione della Festa del Ringraziamento a Borgo San Giacomo. Un appuntamento molto amato dai gabianesi, che sarà raccontato da «In piazza con noi», la popolare trasmissione di Teletutto, condotta da Elisabetta Del Medico, Marco Recalcati e Giorgio Zanetti. La diretta, a partire dalle 11 in piazza San Giacomo, proporrà interviste, clip e approfondimenti sul capoluogo e le sue frazioni, un microcosmo vibrante e ricco di tesori da scoprire e riscoprire.
Quattro giorni
La Festa del Ringraziamento, iniziata giovedì 12 novembre e patrocinata dal Comune, è organizzata dall’Associazione «Il Train(n)o», che, fondata nel 2017, nel corso degli anni ha dato vita ad una manifestazione in grado di coniugare agricoltura e cultura, con eventi capaci di coinvolgere ed attrarre l’interesse dell’intera popolazione.
La giornata inizierà alle ore 8.30, con il raduno e la sfilata dei trattori e mezzi agricoli nella zona industriale, mentre nel piazzale delle Poste si potrà passeggiare tra le vie del «Villaggio del contadino». L’epicentro della festa sarà Piazza San Giacomo, con i banchi del Mercato della Terra, la benedizione dei mezzi agricoli e l’esibizione della Banda Santa Cecilia e la presenza delle molte associazioni operanti sul territorio.
In onda
Elisabetta Del Medico, Marco Recalcati e Giorgio Zanetti, attraverso interviste, filmati e approfondimenti condurranno i telespettatori alla scoperta del tessuto socio economico, storico e culturale di Borgo San Giacomo e del suo territorio, una plaga che, tra i suoi tesori, può vantare l’ormai celebre castello di Padernello, il Palazzo della Volta e la lanca di Acqualunga (la palude di luna), le chiese di San Rocco, dell’Immacolata Concezione, di San Genesio, la parrocchiale, il presepe meccanico della Motella e quello di Acqualunga e l’antico Sagrato, recentemente iscritto al censimento dei luoghi del cuore Fai.
Tra i servizi non mancherà un focus sulla Cassa Rurale ed Artigiana, con l’intervista al presidente Sergio Bonfiglio e sul convegno «Cibo al centro».
Ai microfoni di Teletutto, tra gli altri, interverranno il sindaco Davide Pellini, la sua vice, Silvia Sbruzzi, Giovanni Martinelli, segretario dell’Associazione Il Train(n)o, Claudia Bloia del Parco Oglio Nord, la Cooperativa Centro Raggi, Domenico Pedroni, presidente della Fondazione Castello di Padernello e Floriano Massardi, presidente della Commissione Agricoltura di Regione Lombardia. La replica sarà domenica sera alle 20.30.
La Festa del Ringraziamento proseguirà fino a sera, con il pranzo d’amicizia all’oratorio, i giochi tradizionali a squadre, il palo della Cuccagna, le dimostrazioni casearia e di norcineria, antichi giochi in legno e la possibilità di sfidare a braccio di ferro Roccia Battaglia.