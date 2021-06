Ambientalisti: «Su Wte mai ascoltati. Ora tocca ai politici»

Alle Istituzioni chiedono anzitutto una cosa: «Vicinanza ai cittadini, per troppo tempo lasciati soli». E il miglior modo per dimostrarla è «costituirsi parte civile in un eventuale processo contro la Wte», l’azienda di recupero rifiuti finita nella bufera dopo l’inchiesta della procura di Brescia e dei Carabinieri forestali, che hanno appurato lo sversamento illecito di 150mila tonnellate di fanghi tossici sui campi di almeno quattro Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

«In vent’anni di segnalazioni e denunce - afferma Laura Corsini, referente del comitato cittadini di Calcinato –. I documenti che uscivano dagli uffici provinciali e da Arpa segnavano una serie enorme di criticità e ci chiediamoed è dovuta intervenire la Procura». Se per la magistratura, insomma, le istituzioni sono innocenti (almeno fino a prova contraria) a non assolverle sono i cittadini. L’inchiesta dei Forestali sembra dare ragione ai comitati che per anni si sono battuti per la salvaguardia della salute e dell’ambiente.

Per sensibilizzare le istituzioni a non lasciare soli i cittadini e la magistratura inquirente, ieri mattina Comitato cittadini di Calcinato e Ambiente futuro Lombardia hanno organizzato una conferenza stampa sotto gli uffici della Provincia. «Le istituzioni dove sono? - si chiede Imma Lascialfari -. Grazie alla magistratura per aver scoperto il bubbone, ma serve la politica. Faccio un appello a Regione e Provincia perché si costituiscano parte civile. Così immagino faranno Calcinato, Quinzano e Calvisano. Mi rivolgo inoltre a Gabriele Zanni, presidente di Acb, perché prenda posizione in questa vicenda. E infine chiederemo un intervento anche dell’Anci nazionale per avere risposte su dove sono stati sversati questi veleni». Dopo gli uffici del Broletto, i comitati nelle prossime settimane saranno sotto le finestre delle altre istituzioni, per una conferenza itinerante che terminerà con i comuni dove ha sede la Wte: Calcinato, Calvisano e Quinzano.

