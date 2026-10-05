Cosa ne pensi del bramito dei cervi come attrazione turistica?

La stagione del bramito dei cervi porta sempre più turisti nei boschi. Anche in Valcamonica, dove tra fine settembre e per tutto il mese di ottobre in diversi luoghi del parco dello Stelvio vengono organizzate escursioni apposite per osservare e ascoltare il verso che gli esemplari maschi del cervo emettono durante il periodo degli accoppiamenti per spaventare gli avversari in amore.
Se, da un lato, si tratta di un’esperienza che punta a valorizzare la conoscenza della natura, dall’altro, qualcuno potrebbe obiettare, esiste il rischio che iniziative di questo tipo generino fenomeni di overtourism in montagna anche nella stagione autunnale. Tu che opinione hai?