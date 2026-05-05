Torbiere, dopo decenni è tornata a fiorire la violetta d’acqua

A favorirne il ritorno sono state le azioni messe in campo dall’ente gestore della Riserva, che ogni anno investe tra 500mila e 600mila euro per restituire spazio alla natura. Tra gli interventi principali figurano lo scavo dei canali nella zona delle Lamette, la manutenzione del reticolo idrico e il contrasto alle specie alloctone invasive, come il gambero rosso della Louisiana, la tartaruga acquatica, il pesce siluro e le nutrie.