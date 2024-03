Per i 25 anni di «Franciacorta in Fiore» le regine saranno le api

«Franciacorta in Fiore» compie 25 anni e per questo importante traguardo vuole mettere l’accento sulla connessione tra fiori e api, dove il tema della sopravvivenza degli insetti impollinatori è sempre più un fattore.

Parte da qui il percorso verso la 25ª edizione della kermesse che mette in mostra rose, erbacee perenni e tutto il meglio che il nostro territorio offre, una mostra mercato che si terrà ancora una volta nello splendido centro storico della frazione di Bornato, dal 17 al 19 maggio, tra palazzi storici e l’antica pieve di San Bartolomeo, visitabile in quei giorni.

Presentazione

«Franciacorta in Fiore è un vero e proprio gioiello nel panorama delle manifestazioni legate al verde», sottolinea il sindaco Fabrizio Scuri negli spazi del Castello di Bornato, luogo scelto per presentare la manifestazione organizzata dal Comune di Cazzago San Martino in collaborazione con il Comitato Fiera guidato da Osvaldo Paderni e la Pro loco comunale presieduta da Piero Gatti.

«Quest’anno, mentre tagliamo il traguardo delle 25 candeline - prosegue il sindaco - riflettiamo non solo sul successo di questa manifestazione, che promuove la Franciacorta come meta turistica di qualità, ma anche sulla sua capacità di rendere omaggio alla bellezza e alla ricchezza della nostra terra».

L’obiettivo è quello di mettere in evidenza il florovivaismo di alta qualità, il vero e proprio fiore all’occhiello della manifestazione, per poi andare a valorizzare a 360 gradi cultura e tutte quelle eccellenze del territorio della Franciacorta; e con il nuovo tema, come anticipato, «Fiori e api, essenza di vita e dolcezza infinita» a fare da fil rouge, anche grazie alla stretta collaborazione con l’Associazione Api di Brescia, con il presidente Claudio Vertuan presente alla conferenza di lancio della manifestazione.

«Il tema di quest’anno - aggiunge Cristian Faita, nuovo assessore alla Promozione del territorio - rappresenta un’occasione per celebrare la bellezza dei fiori e l’importanza delle api e degli altri insetti impollinatori. L’obiettivo è quello di sensibilizzare il pubblico sulla necessità di salvaguardare questi preziosi insetti e il loro habitat».

Il programma

Tante le iniziative in rampa di lancio (si sta organizzando, per il secondo weekend di maggio, «Aspettando Franciacorta in Fiore» come antipasto della kermesse), frutto anche delle tante partnership presenti e collaudatissime: da Fondazione Cogeme (con il convegno «Le regine della biodiversità: un viaggio nel mondo delle api fra storia cultura e natura», che si terrà sabato 18 maggio alle 17 al portico del Palazzo Conte Secco d’Aragona) a Terra della Franciacorta, che andrà ad estendere la rassegna a tutto il territorio coinvolgendo Comuni (i «Giardini diffusi» creati nei luoghi simbolo dei paesi franciacortini), commercianti e cittadini (i «Balconi e le Vetrine in fiore»).m Altre informazioni sul sito www.franciacortainfiore.it.