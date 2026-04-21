La Lombardia rafforza il bando per la gestione sostenibile dei boschi

La Regione Lombardia ha rafforzato il bando per i piani di assestamento forestale, stanziando ulteriori 1,3 milioni di euro per la gestione sostenibile di circa 20mila ettari di patrimonio boschivo, con l’obiettivo di migliorare la pianificazione delle foreste e la prevenzione dei rischi naturali legati ai cambiamenti climatici.

Il tema riguarda direttamente anche il territorio bresciano, storicamente tra i più interessati dalle politiche forestali regionali.

In precedenti riparti di risorse per la tutela del patrimonio boschivo, la provincia ha registrato ottantacinque interventi finanziati per oltre 16 milioni di euro, confermando il peso del territorio nella strategia regionale di adattamento climatico.

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La pianificazione forestale rappresenta infatti uno degli strumenti principali per ridurre il rischio idrogeologico, migliorare la capacità di assorbimento di CO2 e aumentare la resilienza degli ecosistemi montani, sempre più esposti a eventi estremi, siccità prolungate e diffusione di parassiti legati all’innalzamento delle temperature.

Gli interventi finanziati riguardano in particolare la redazione e l’aggiornamento dei piani di gestione forestale, fondamentali per garantire una manutenzione continua dei boschi e per prevenire fenomeni di dissesto, incendi e perdita di biodiversità.

In un contesto climatico sempre più instabile, la gestione delle foreste diventa quindi una componente strategica delle politiche ambientali locali. Non solo tutela del paesaggio, ma anche protezione del territorio e adattamento agli effetti del riscaldamento globale, che nelle aree alpine e prealpine si manifesta con maggiore frequenza attraverso eventi meteorologici intensi e stress idrico crescente.