«Quello luminoso non è un inquinamento di serie B». Ivan Prandelli, referente bresciano dell’associazione CieloBuio e membro dell’Unione astrofili bresciani, non minimizza una questione ambientale di cui si parla (troppo) poco. Che l’aumento della luminosità sia «esponenziale» lo confermano le immagini satellitari. Di notte, vista dallo spazio, la provincia di Brescia è un intreccio di luci. La città è una macchia luminosa, le strade disegnano linee nella pianura, i centri abitati punteggiano le valli e le sponde dei laghi. Una geografia diversa da quella che conosciamo di giorno, che racconta anche come è cambiato il territorio negli ultimi dieci anni.
Le immagini del satellite
Per provare a leggerla abbiamo analizzato le immagini satellitari VIIRS, confrontando la luminosità registrata tra il 2014 e il 2016 con quella del triennio 2022-2024. Il risultato è che la provincia, nel complesso, si è fatta più luminosa: la radianza notturna, cioè la luce rilevata dal satellite, è aumentata di quasi il 10%. Ed è successo in due terzi Comuni bresciani.
Non dappertutto, però, la trasformazione ha avuto la stessa intensità. Se in alcune zone della provincia, e in particolare delle valli, sembra esserci stata una leggera marcia indietro, Brescia città e il suo hinterland hanno registrato un aumento, in certi casi notevole.
I numeri descrivono i cambiamenti, ma non ne spiegano automaticamente le cause: dietro possono esserci nuovi insediamenti, strade illuminate, attività produttive o interventi sugli impianti di illuminazione esistenti.
Più luce non sempre è un bene
Più luce, però, non significa necessariamente più benessere. E nemmeno più sicurezza. Illuminare una strada è utile, ma quando la luce finisce dove non serve diventa uno spreco. Una parte si disperde verso l'alto, un'altra si riflette sulle superfici e contribuisce a creare quel chiarore diffuso che rende sempre più difficile distinguere le stelle. È il fenomeno dell'inquinamento luminoso, che non si ferma ai confini delle città: il bagliore dei grandi centri può raggiungere anche le campagne circostanti. «I led sono sicuramente nati con con un buon intento, perché consumano poco – spiega Prandelli –. Il problema è che invece che illuminare le stesse zone spendendo meno, abbiamo illuminato di più mantenendo inalterati i costi».
Le conseguenze non riguardano soltanto chi ama osservare il cielo. La luce artificiale modifica l'ambiente notturno in cui vivono animali e piante, può interferire con gli spostamenti di alcune specie e alterare gli equilibri degli ecosistemi. E quando entra dalle finestre delle abitazioni può disturbare anche il riposo delle persone. «Soprattutto la componente bianco/azzurra della luce, quando è utilizzata in malo modo, insieme ad altri fattori come quantità di luce e durata dell’esposizione, riduce la produzione della melatonina – ricorda Prandelli –, un ormone indispensabile per dormire».
Colori, tecnologia e normative
C'è poi un paradosso. Negli stessi anni in cui il territorio è diventato più luminoso, molti Comuni hanno sostituito i vecchi lampioni con i led, capaci di consumare meno energia. Ma risparmiare elettricità non significa necessariamente produrre meno luce. Il minor costo dell'illuminazione può rendere conveniente accendere nuovi punti luce, estendere gli impianti o illuminare spazi che prima restavano al buio.
Il colore, poi, non è un dettaglio. Le luci bianche, ricche di componente blu, possono avere effetti diversi rispetto a quelle più calde, tendenti all'arancione. E proprio la componente blu è rilevata solo parzialmente dai satelliti VIIRS: le immagini, quindi, non raccontano tutta la trasformazione.
«Quando sono stati installati i primi led si è andati sulla tonalità bianco-azzurra perché più efficiente: a parità di energia consumata emetteva più luce. Oggi – spiega però Prandelli – anche quella a componente giallo-arancione, che è meno impattante, performa bene. Per questo sarà quella imposta almeno all’illuminazione pubblica dalla normativa regionale».
Già, la normativa. La prima legge regionale sull’inquinamento luminoso risale al 2000, ma nella pratica non è mai stata pienamente applicata. Nel 2015 è arrivata la legge 31, ma anche qui – dice Prandelli – l’applicazione non è stata puntuale. Tra i contenuti, quello che più impatterà sull’inquinamento luminoso riguarda proprio il colore della luce, che si misura in kelvin. Fino a un massimo di 3.000 «la luce è considerata salubre, oltre si vira sulla dannosa componente azzurra». Le future installazioni, soprattutto pubbliche, dovrebbero stare intorno tra i 2.200 e i 3.000 kelvin, dunque su toni più bassi, tra il giallo e l’arancione.
Quando si parla di inquinamento luminoso, insomma, il panorama è complesso. Le mappe che misurano la quantità di luce percepita dai satelliti, pur con i loro limiti, aiutano a monitorare come cambia, nel tempo, la quantità di radiazione luminosa che raggiunge lo spazio.
E suggeriscono una domanda che riguarda tutti: non se sia giusto illuminare le nostre città, ma se abbiamo imparato a farlo soltanto dove, come, quando e quanto serve.