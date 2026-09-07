Ibis sacro, la Regione autorizza la caccia della specie invasiva

La Giunta regionale lombarda ha autorizzato il «prelievo in deroga» dell’ibis sacro – uccello trampoliere di origine africana – nella stagione venatoria 2026/2027. L’ibis sacro (nome scientifico Threskiornis Aethiopicus) è incluso nell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. «Siamo di fronte a una specie particolarmente dannosa non soltanto per l’agricoltura, ma anche per gli ecosistemi territoriali – ha spiegato l’assessore Alessandro Beduschi, promotore della delibera – ed è necessario intervenire per prevenire eventi dannosi alle colture, alla pesca, alle acque e per la protezione della flora e della fauna, autorizzando il controllo attraverso il prelievo venatorio da parte dei cacciatori autorizzati».
Le modalità
La delibera della Giunta regionale prevede che il prelievo dell’ibis sacro possa essere effettuato tra il 15 novembre 2026 e il 31 gennaio 2027 in tutti gli Ambiti territoriali di caccia (Atc) e negli istituti venatori privati della regione da parte dei cacciatori residenti in Lombardia espressamente autorizzati. Ogni cacciatore dovrà annotare sul tesserino venatorio i capi prelevati, che non dovranno essere più di 30 per giornata di caccia. Il prelievo potrà essere effettuato nelle forme da appostamento fisso, appostamento temporaneo e alla posta.
I cacciatori interessati dovranno fare richiesta di autorizzazione alla deroga alle strutture regionali dell’Agricoltura, foreste, caccia e pesca, in base alla residenza anagrafica nel periodo compreso tra il 21 settembre e il 9 ottobre prossimi, tramite l’apposita modulistica.