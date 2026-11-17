Si intitola «Racconti alpici» il nuovo libro di Enzo Bona, autorevole botanico di Capo di Ponte che si dedica da anni alla ricerca floristica soprattutto in Valle Camonica. Bona è membro del Centro Studi Naturalistici Bresciani, esperto collaboratore di musei, università e gruppi di ricerca nazionali ed europei.
«Esploratori e scienziati sui monti lombardi» è il sottotitolo del volume che raccoglie scritti pubblicati su alcune riviste dall’autore negli anni scorsi, che consegnano al lettore succosi resoconti di ascensioni alpine e interazioni con le comunità locali. Abbiamo chiesto all’autore di tracciarne i principali contenuti.
Bona, l’attività esplorativa nel gruppo dell’Adamello è stata avviata con finalità scientifiche e militari. Quali sono stati i protagonisti principali?
Numerosi esploratori e scienziati, animati dallo spirito della ricerca, frequentarono dall’inizio dell’800, il gruppo dell’Adamello. Molti di loro, di area germanico-austriaca, furono mossi da finalità scientifiche. Tra i nomi che possiamo fare, certi di non essere esaustivi, troviamo per le discipline della Scienza della Terra i geologi Gerard von Rath (che diede il nome alla Tonalite, la roccia di cui è principalmente composto il gruppo), Wilhelm Salomon Calvi e Heinrich Finkelstein.
Dal punto di vista botanico si hanno notizie di Lorenzo Rota, Paul Günther Lorenz, Paul Chenevard, Emilio Rodegher, per giungere infine alle più recenti investigazioni di Nino Arietti e Luigi Fenaroli. Anche i militari, soprattutto austriaci, si dedicarono all’esplorazione del gruppo dell’Adamello, producendo la cartografia che sarebbe diventata in futuro quella ufficiale italiana. Un cenno merita il capitano degli Alpini Giovanni Battista Adami che, oltre ad essere valente salitore di cime, fu anche uno dei principali studiosi di conchiglie italiani.
Nelle sue ricerche botaniche sui territori della Valle Camonica e delle Orobie quali spunti e utilità hanno offerto gli scritti dei primi esploratori e scienziati?
Hanno colmato una lacuna conoscitiva e dato inizio alla floristica moderna. Le montagne lombarde, anche se molto frequentate, non erano state opportunamente descritte dal punto di vista botanico. Furono quindi meta di botanici-esploratori anglosassoni come John Ball, al quale dobbiamo un primo elenco di specie vegetali compilato durante la sua attraversata da Pinzolo a Ponte di Legno.
Nel suo libro dedica spazio all’avvocato di Breno Paolo Prudenzini, che definisce rappresentante di un alpinismo colto “in equilibrio tra pratica sportiva e riflessione culturale”. Questo approccio è importante anche oggi?
Ritengo di trovare in Paolo Prudenzini, accademico del Club Alpino Italiano, il perfetto intellettuale non solo del suo tempo, ma anche moderno. Instancabile documentatore e attento collaboratore del grande botanico Otto Penzig, fu un instancabile esploratore. L’erbario di Prudenzini (un centinaio di fogli) costituisce il primo nucleo dell’Erbario Camuno di Penzig, conservato presso l’Ateneo Pavese. La sua attività internazionale, conosciuta dai migliori scienziati, ha esercitato il ruolo di collante fra numerose culture europee. Le sue relazioni, corredate da precise mappe, hanno restituito un quadro esaustivo geografico del gruppo dell’Adamello, riconosciuto anche nel monumentale lavoro descrittivo dell’esploratore tedesco Karl Shulz. Nella sua dimora di Breno soggiornarono le migliori menti dell’intellighenzia sia italiana che d’oltralpe, accolti in una stimolante atmosfera di confronto.
C’è qualche aneddoto curioso riferito alle esplorazioni storiche?
Nel corso della quarta salita in assoluto dell’Adamello da parte della spedizione bresciana organizzata dal generale Di Brehm nel 1871, il quattordicenne Ludovico in un suo scritto riporta di aver «passato la notte in un antro umido - il vecchio rifugio Salarno - in compagnia di molti altri animaletti, annidati tra il pagliericcio». Topolini o pidocchi? Forse gli stessi animali che avevano fatto preferire a John Ball, qualche anno prima alla testata della Val di Genova, di passare la notte in un tugurio con un letto di “dase” (fronde) di abete sfuggendo al sospetto abitato pagliericcio.