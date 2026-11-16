Daini, dalla conquista dell’Oglio all’eradicazione: il piano della Regione

Spesso nelle favole è umile, prudente ed è portatore, ovviamente, di vera bellezza. Qui, però, ne parliamo in quanto specie alloctona, prolifica, quindi vorace, e pericolosa per la sicurezza delle strade. Il piano di contenimento dei daini approvato dalla Regione Lombardia, che fino all’anno scorso riguardava solo le province di Pavia e Lodi, da questo novembre, e fino a tutto il 2030, è stato esteso a tutta la Regione tranne Sondrio. Gli abbattimenti e le operazioni di controllo sono consentiti tutto l’anno, anche al di fuori della normale stagione venatoria. Due gli obiettivi: proteggere le produzioni agricole e garantire la sicurezza stradale; dal 2019 al 2025 sono stati registrati danni alle colture per 230mila euro, con una media di 38mila euro all’anno e, nel solo 2025, sono stati 38 gli incidenti causati dagli ungulati.
Nelle aree in cui i daini sono storicamente presenti il prelievo venatorio sarà limitato al 35% del totale, anche se la caccia sarà aperta 365 giorni l’anno. Nelle altre zone, è prevista l’eradicazione della specie, quindi via libera a un prelievo del 100%.
La politica
Una decisione che ha sollevato anche diverse polemiche, in primis le proteste del M5S che, per voce di Paola Pollini, ha bollato il piano come «ammazza-daini» e «l’ennesimo favore ai cacciatori, che così potranno esercitare il loro hobby anche fuori dalla stagione venatoria».
«Nessun eccidio e nessuna caccia indiscriminata ai daini – ha sottolineato l’assessore regionale all’agricoltura, sovranità alimentare e foreste Alessandro Beduschi –. Regione Lombardia ha semplicemente dato alle Polizie provinciali la possibilità di intervenire nei casi in cui la presenza di questi animali rappresenti un pericolo per i cittadini. Parlare di operazione "ammazza-daini" significa fare disinformazione».
Beduschi ha aggiunto che finora le pratiche non cruente non hanno dato i frutti sperati e che sono stati diversi i Comuni che hanno chiesto aiuto per contenere il numero dei daini: «Abbiamo dato alle Polizie provinciali uno strumento per intervenire laddove esista un pericolo concreto, possibilità che fino ad oggi non avevano».
Nel Bresciano
I daini nel Bresciano sono presenti in diverse zone dell’Oglio tra Brescia e Cremona, ma non è raro che alcuni esemplari si spostino utilizzando corridoi verdi e campi o, peggio, attraversando strade. Già nel 2014 e poi nel 2016 erano stati notati gli animali in zone non abituali. Durante il Covid, poi, erano state diverse le segnalazioni di avvistamenti, tra queste quella di Bovezzo, probabilmente agevolate dal traffico decisamente ridotto. Ma nell’autunno del 2020 avevamo anche dovuto raccontare di un animale investito e ucciso sulla tangenziale Montelungo.
La presenza
«In Italia il daino è una specie parautoctona o alloctona storicizzata: era originariamente presente nella penisola durante la preistoria, si estinse alla fine dell'ultima glaciazione e venne reintrodotto dall'uomo in epoca storica dal Mediterraneo orientale. Dal punto di vista faunistico, il daino non ha una presenza storica in provincia di Brescia: considerato una specie alloctona, è comparso sul territorio soltanto in tempi recenti a seguito di fughe o rilasci da allevamenti e parchi privati. Anche il nucleo più numeroso, quello lungo il fiume Oglio tra Villachiara e Orzinuovi, è segnalato stabilmente solo dal 2017-2018 e si è riprodotto velocemente per l'assenza di predatori naturali in pianura», dice Melania Massaro, zoologa e Conservatrice della Sezione di Zoologia del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia.
E aggiunge: «Ad oggi manca un censimento ufficiale degli esemplari presenti nel Bresciano. A differenza dell'Oltrepò pavese, unico areale storico riconosciuto da Regione Lombardia, per Brescia il nuovo Piano regionale di controllo 2026-2030 (delibera XII/7067) non riporta stime numeriche, basandosi invece sulle segnalazioni locali. Le criticità maggiori si concentrano nella Bassa bresciana lungo il corridoio dell'Oglio, per via dei danni alle colture e del rischio di incidenti stradali.
A questo nucleo si aggiungono singoli esemplari o piccoli gruppi avvistati negli ultimi anni tra Franciacorta, Sebino e hinterland, sempre riconducibili a fughe o spostamenti lungo i corsi d'acqua. Poiché manca una radice storica sul territorio e la specie rischia di competere con la fauna autoctona, come il capriolo, il piano regionale fissa per Brescia l'obiettivo dell'eradicazione («assenza stabile della specie»). Per raggiungerlo sono previsti interventi mirati durante tutto l'anno, coordinati dalla Polizia Provinciale in caso di pericoli per la circolazione o danni all'agricoltura».
L’animale e il suo comportamento
«Con l’arrivo dell’autunno, i boschi sono il luogo dove ha inizio la stagione degli amori del daino (Dama dama, Linnaeus, 1758). Riconoscibile per il mantello pomellato e i palchi palmati, questo cervide abbandona tra ottobre e novembre la sua consueta riservatezza per dare vita a rituali spettacolari», sottolinea Massaro.
«Un fenomeno di straordinario interesse scientifico si osserva in Toscana nel Parco Naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, dove vive una delle popolazioni più antiche d'Italia, documentata fin dal Trecento – continua –. Per gran parte dell’anno i daini vivono divisi per sesso: le femmine formano branchi matriarcali con i piccoli, mentre i maschi adulti conducono vita solitaria o in piccoli gruppi. Attivi soprattutto all’alba e al tramonto, si affidano a un udito e a un olfatto finissimi per percepire ogni pericolo. In autunno le gerarchie si ridisegnano».
E proprio nella Tenuta di San Rossore, spiega, «è stata studiata una strategia riproduttiva unica al mondo per questa specie, chiamata lek: i maschi si concentrano in circa un ettaro di foresta, delimitando piccoli territori contigui con scavi e marcature olfattive. Qui non bramiscono come il cervo, ma emettono un verso roco e ritmico, per attirare le femmine e sfidare i rivali. I duelli si risolvono spesso con parate parallele per misurare la stazza reciproca; solo se nessuno cede si arriva al cozzare dei palchi. Dopo l’accoppiamento i maschi si allontanano. La gestazione dura otto mesi e tra maggio e giugno nasce un solo piccolo che resta nascosto nell’erba alta mentre la madre torna solo per allattarlo. Un equilibrio delicato che aree protette, come il parco pisano, tutelano regolando gli accessi nel cuore del bosco durante il periodo degli amori».