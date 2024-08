Da inizio anno sette eventi meteo estremi in quota nel Bresciano

Nei primi sette mesi del 2024 in provincia di Brescia ci sono stati almeno sette eventi meteo estremi in quota. Lo dice l’Osservatorio Città Clima di Legambiente, che ne ha rilevati 101 a livello nazionale nelle regioni dell’arco alpino, contro gli 87 e i 70 dello stesso periodo del 2023 e 2022.

Lombardia, Veneto e Piemonte sono le regioni più colpite, rispettivamente con 40, 27 e 13 eventi estremi; tra le province più in sofferenza ci sono quelle di Torino (9), Brescia, Milano e Vicenza (7), Genova e Udine (6), Mantova, Varese e Verona (5).

I dati sono stati forniti alla presentazione dei risultati della tappa piemontese della Carovana dei ghiacciai di Legambiente, dedicata al Monte Rosa e al ghiacciaio Flua. E anche il versante sud della seconda montagna più alta delle Alpi, il Monte Rosa dove si trovava il Flua, ormai estinto, non è stato immune, colpito in particolare da una violenta precipitazione piovosa il 29 e 30 giugno.

«La fusione dei ghiacciai e gli eventi meteorologici estremi generano lungo le pendici del Monte Rosa una serie di effetti a cascata – spiega Marco Giardino, vice presidente del Comitato Glaciologico Italiano – che vanno rilevati e monitorati costantemente e che non possono essere sottovalutati. “Cascate” di ghiaccio dalle cime più elevate, cascate d’acqua che si originano dalla fusione glaciale e che veicolano cascate di detriti verso il basso, cascate di blocchi che staccandosi per frana dalle pareti rocciose ricoprono in parte i ghiacciai. Abbiamo potuto riconoscere ciascuno di questi fenomeni sul Monte Rosa», conclude Giardino.