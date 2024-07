Sull’Adamello torna la neve: 10 metri in più rispetto alla media storica

Il ghiacciaio prende una boccata di ossigeno grazie alle precipitazioni di maggio e di giugno

Tecnici di Arpa impegnati in un campionamento sull'Adamello

Il grande gigante bianco è più in salute del solito. Le abbondanti precipitazioni dei mesi di maggio e di giugno sono state un autentico toccasana per il ghiacciaio dell’Adamello, tanto che la neve accumulata è di ben dieci metri superiore rispetto alla media degli ultimi dieci anni. Non solo: le caratteristiche fisico-chimiche del manto nevoso, scrive Arpa in una nota, sono ottime: è denso e compatto, in grado quindi di resistere per lo meno ai primi caldi estivi. Con la conseguenza che la stag